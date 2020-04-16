В Перу родился ребёнок с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c97c364a-7fa5-11ea-ac04-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В перуанском городе Мойобамба заражённая коронавирусом женщина родила ребёнка. Малыш, как и мама, оказался инфицирован COVID-19.
В местной организации социального обеспечения заявили, что инфекция передалась через плаценту. Состояние и матери, и новорождённого врачи оценивают как стабильное, у них не выявлено симптомов коронавируса.
Женщина и малыш изолированы от общества. О заражении роженицы коронавирусом стало известно перед проведением кесарева сечения. Врачи соблюдали стандартные протоколы и перед операцией взяли у женщины быстрый анализ на наличие инфекции в организме, который дал положительный результат, сообщает El Peruano.
В Москве инфицированная COVID-19 женщина родила ребёнка с коронавирусом, писал NEWS.ru.