В Пекине предупредили США о последствиях противостояния с Китаем Глава МИД КНР Ван И: борьба США против 1,4 млрд китайцев добром не кончится

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел КНР Ван И

Своим визитом на Тайвань спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси устроила политическую провокацию и создала напряженность в регионе. В США должны понимать, что противостояние с Китаем добром не кончится, заявил глава МИД КНР Ван И, заявление которого опубликовано на сайте ведомства.

Нарушение своих обязательств и преднамеренная провокация по тайваньскому вопросу могут лишь еще больше подорвать доверие к США. Борьба против более чем 1,4 миллиарда китайцев ни в коем случае добром не кончится, — сказал министр.

Он добавил, что предпринятые Китаем контрмеры являются необходимыми, обоснованными и направлены на поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе. Министр также напомнил, что принцип невмешательства во внутренние дела является «золотым правилом» межгосударственных отношений.

Ранее группа американских экспертов по обороне смоделировала сценарий возможной войны США и Китая за остров Тайвань. Предполагается, что вооруженное противостояние двух держав может начаться в 2026 году, когда КНР вторгнется на остров, чтобы добиться его присоединения, а США решат вмешаться. Согласно результатам моделирования, Америка может лишиться в этом конфликте большей части своего военного флота.