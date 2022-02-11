В ожидании Мессии: Иран отмечает 43 года с Исламской революции

Исламская республика Иран отмечает годовщину Исламской революции 1979 года, когда Шах Ирана Мохаммад Реза Пехлеви был свергнут и в стране установилась шиитская теократия. Революция навсегда изменила образ Ирана и продолжает влиять на геополитическую обстановку в регионе и по сей день.

Столпы Исламской революции

Первая половина 20-го века на Ближнем Востоке характеризовалась борьбой с доминированием западных стран. Однако даже после обретения независимости многие страны, в число которых входил и Иран, оставались под сильным политическим влиянием запада. В Иране вплоть до свержения власти шахов был установлен прямой курс на вестернизацию страны, что не устраивало консервативно настроенных шиитов и людей, которые хотели сохранить культурный облик Ирана. Во время одного из своих выступлений бывший Аятолла (знамение Аллаха) Ирана и ключевой из деятелей протеста Рухолла Мусави Хомейни говорил : “ни Восток, ни Запад, Исламская Республика”, подчеркивая важность особого курса развития для страны. Особенностью иранской революции можно считать тот факт, что в отличие от французской революции, которая строилась на идеях европейского просвещения или Октябрьской, основой которой был марксизм, революция 1979 года, была построена вокруг шиитских идей об идеальном государстве. Хомейни, находясь в изгнании во Франции сумел мобилизовать целые массы Иранцев, апеллируя к их религиозным чувствам.

В 20 веке во многих странах региона долгое время процветала идея секуляризма, с оговоркой на реалии Ближнего Востока. Основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, например, отказался от исламского календаря, запретил различные религиозные ордена и упразднил шариатские суды, а бывший президент Египта Гамаль Абдель Насер публично высмеивал исламских богословов за просьбу ввести обязательное ношение хиджаба в стране, призывая религиозных деятелей сначала разобраться с этим вопросом в своих семьях. Аналогичная ситуация происходила и в Иране до 1979 года. Революция положила начало постепенному отходу от светскости в регионе и росту про-исламских идей о государстве. Хомейни считал про-западную модель развития ошибочной по той причине, что там единственным средством получения знаний являлась наука, когда он сам был уверен, что не менее важным, если даже не важнейшим, источником знания должны были быть религиозные труды.

Представления Хомейни о том, каким должно быть государство основывались на доктрине велаят е-факих (власти факиха), где до прихода скрывающегося в настоящее время мессии - Махди - исламские ученые имеют право являться его наместниками. Хомейни в отличие от во многом, все еще популярных в регионе на тот момент, идей отделения религии от государства считал, что в исламе большинство предписаний носят именно политический характер и, следовательно, вопросы об управлении политикой и экономикой должны основываться именно на религиозных предписаниях.

Хомейни считал , что в случае если правители будут следовать прямым доктринам шиитского Ислама, то страна будет находиться почти в том же состоянии, как если бы ей управлял сокрытый имам аль-Махди,для которого, к слову, всегда подготовлено свободное место в парламенте Ирана - Меджлисе, на случай если он появится.

Имама Хомейни instagram.com/khamenei_ir

Политические и социальные последствия

Исламская революция строилась на исламском предписании “повеления одобряемого и запрета зла”, абсолютом которого Хомейни считал США и Израиль. Неудивительно, что, смотря на долгосрочные тенденции и последствия, произошедшие после исламской революции, прежде всего выделяется очевидное ухудшение отношений Ирана со своим бывшим главным союзником - Соединёнными Штатами. Выход Ирана из-под оси влияния США привел к тому, что Америка начала искать новые возможности сохранить свое присутствие в регионе. Результатом этого стало , в том числе, и вторжение США в Ирак, которое затем породило уже и свои значимые последствия.

Политика, полностью основанная на шиитском понимании ожидания Махди не сильно устраивала королевские страны Персидского залива, а также государств с преимущественным населением шиитов вроде Ирака. Одной из причин кровавой восьмилетней войны Саддама Хусейна с Ираном являлся именно страх того, что иранские идеи о государстве и доктрина велаят-е-факих смогут найти свою аудиторию в Ираке.

Вместе с, так называемым, экспортом иранских идей в другие страны региона начали появляться и местные про-шиитские формирования. К их числу относится и военизированная Хезболла, которая в Ливане стала полноценной партией у власти. Влияние Хезболлы, а следовательно, Ирана в Ливане настолько велико, что во время войны 2006 года с Израилем обороной занималась не столько слабая ливанская армия, сколько вооружаемая Ираном Хезболла.

Рост иранского влияния в арабских странах Ближнего Востока привел к началу холодной войны с Саудовской Аравией, что также в свою очередь, является одним из главных политических последствий революции.

В культурном и социально-общественном плане Иран потерпел огромный удар от революции. После 1979 года многие высококвалифицированные специалисты, учёные, художники, режиссёры, музыканты и писатели покинули страны. Социальные и правовые свободы иранцев существенно уменьшились. Появились комитеты, которые следят за исполнением обществом столпов ислама. Сильным изменениям также подверглась и пресса. По данным организации “Репортеры без границ” Иран занимает 173 место в рейтинге стран по свободе СМИ, а также согласно Transparency International и данным Всемирного банка занимает последние места по распространённости коррупции и легкости ведения бизнеса. До сих пор более 150 000 образованных иранцев покидают страну ежегодно из-за несогласия с исламской формой правления.

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Исламская Республика Иран после революции

В период после событий 1979 года Ирану удалось сохранить свой режим, несмотря на давление со стороны запада и враждебно-настроенных арабских стран. Хотя в Иране на конституционном уровне закреплено, что страна живет в конце времен, предсказанных пророком Мухаммедом и что США вместе с Израилем являются представителями Антихриста, через некоторое время после революции в стране была попытка взять курс на постепенное улучшение отношений с западом. При президентстве Хашеми Рафсанджани (1989–1997) были проведены реформы, одобряемые Всемирным банком, и успешно велись переговоры об иранской ядерной программе. А при нахождении у власти Мохаммада Хатами (1997–2005) Иран проводил реформы внутри страны и гибкую политику за рубежом, чтобы привлечь внимание европейских держав и США, но особого успеха не добился. Уже при следующих президентах отношения между западом и Ираном снова обостряться, в свете вторжения в США в Ирак. Конфронтация между двумя странами приведет к наложению жестких санкций со стороны США и ЕС в 2012 году.

Вопреки казавшейся на тот момент прорывом ядерной сделке 2015 года, уже через несколько лет обострения между двумя странами возобновятся, когда президент США Дональд Трамп отказался от сделки в 2018 году, а затем приказал ликвидировать высокопоставленного иранского военного Касема Сулеймани в 2020 году, поставив две страны на грань войны.

Несмотря на все экономические трудности, через которые проходил Иран, значимая часть иранцев все еще поддерживает идеалы Исламской революции. В стране существуют как консервативные, так и реформистские партии, но все они сохраняют приверженность революции. Конечно, в основном это продиктовано существованием в Иране Совета стражей конституции, который просто не позволит функционировать партии с иными взглядами. А также наличием в стране целого военно-политического формирования, которое должно следить за сохранением столпов шиитского государства - Корпуса стражей исламской революции.

Даже большинство лидеров, которые являлись частью крайне реформистского, по меркам Ирана, Зеленого движения 2009 года не выступали против сохранения исламской системы правления. Существует и радикально настроенная молодежь, которая хочет жить в полной свободе и демократии. Как правило, эти группы посещают закрытые вечеринки, слушают музыку, употребляют запрещенный в стране алкоголь, собираются в безлюдных местах и мечтают, чтобы их страна снова встала на демократический путь развития.

В настоящее время Иран в своей внешней политике ориентируется на Россию и Китай, который стремится занять место США в регионе. Страна стала частью масштабной программы экономического развития Китая “Один пояс, один путь” и участвует в деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Иран еще не отказался от ядерной программы и ведет переговоры с ведущими государствами-членами ЕС. Несколько лет назад ряд европейских стран создали платежную систему под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) для обхода санкций США в торговле с Ираном.