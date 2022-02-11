В ожидании Мессии: Иран отмечает 43 года с Исламской революции

Исламская республика Иран отмечает годовщину Исламской революции 1979 года, когда Шах Ирана Мохаммад Реза Пехлеви был свергнут и в стране установилась шиитская теократия. Революция навсегда изменила образ Ирана и продолжает влиять на геополитическую обстановку в регионе и по сей день.
Столпы Исламской революции
Первая половина 20-го века на Ближнем Востоке характеризовалась борьбой с доминированием западных стран. Однако даже после обретения независимости многие страны, в число которых входил и Иран, оставались под сильным политическим влиянием запада. В Иране вплоть до свержения власти шахов был установлен прямой курс на вестернизацию страны, что не устраивало консервативно настроенных шиитов и людей, которые хотели сохранить культурный облик Ирана. Во время одного из своих выступлений бывший Аятолла (знамение Аллаха) Ирана и ключевой из деятелей протеста Рухолла Мусави Хомейни
В 20 веке во многих странах региона долгое время процветала идея секуляризма, с оговоркой на реалии Ближнего Востока. Основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, например, отказался от исламского календаря, запретил различные религиозные ордена и упразднил шариатские суды, а бывший президент Египта Гамаль Абдель Насер публично
Представления Хомейни о том, каким должно быть государство основывались на доктрине велаят е-факих (власти факиха), где до прихода скрывающегося в настоящее время мессии - Махди - исламские ученые имеют право являться его наместниками. Хомейни в отличие от во многом, все еще популярных в регионе на тот момент, идей отделения религии от государства считал, что в исламе большинство предписаний носят именно политический характер и, следовательно, вопросы об управлении политикой и экономикой должны основываться именно на религиозных предписаниях.
Хомейни
Политические и социальные последствия
Исламская революция строилась на исламском предписании “повеления одобряемого и запрета зла”, абсолютом которого Хомейни считал США и Израиль. Неудивительно, что, смотря на долгосрочные тенденции и последствия, произошедшие после исламской революции, прежде всего выделяется очевидное ухудшение отношений Ирана со своим бывшим главным союзником - Соединёнными Штатами. Выход Ирана из-под оси влияния США привел к тому, что Америка начала искать новые возможности сохранить свое присутствие в регионе. Результатом этого
Политика, полностью основанная на шиитском понимании ожидания Махди не сильно устраивала королевские страны Персидского залива, а также государств с преимущественным населением шиитов вроде Ирака. Одной из причин кровавой восьмилетней войны Саддама Хусейна с Ираном являлся именно страх того, что иранские идеи о государстве и доктрина велаят-е-факих смогут найти свою аудиторию в Ираке.
Вместе с, так называемым, экспортом иранских идей в другие страны региона начали появляться и местные про-шиитские формирования. К их числу относится и военизированная Хезболла, которая в Ливане стала полноценной партией у власти. Влияние Хезболлы, а следовательно, Ирана в Ливане настолько велико, что во время войны 2006 года с Израилем обороной
Рост иранского влияния в арабских странах Ближнего Востока привел к началу холодной войны с Саудовской Аравией, что также в свою очередь, является одним из главных политических последствий революции.
В культурном и социально-общественном плане Иран потерпел огромный удар от революции. После 1979 года многие высококвалифицированные специалисты, учёные, художники, режиссёры, музыканты и писатели покинули страны. Социальные и правовые свободы иранцев существенно уменьшились. Появились комитеты, которые следят за исполнением обществом столпов ислама. Сильным изменениям также подверглась и пресса. По
Исламская Республика Иран после революции
В период после событий 1979 года Ирану
Вопреки казавшейся на тот момент прорывом ядерной сделке 2015 года, уже через несколько лет обострения между двумя странами возобновятся, когда президент США Дональд Трамп отказался от сделки в 2018 году, а затем приказал ликвидировать высокопоставленного иранского военного Касема Сулеймани в 2020 году, поставив две страны на грань войны.
Несмотря на все экономические трудности, через которые проходил Иран, значимая часть иранцев все еще поддерживает идеалы Исламской революции. В стране существуют как консервативные, так и реформистские партии, но все они сохраняют приверженность революции. Конечно, в основном это продиктовано существованием в Иране Совета стражей конституции, который просто не позволит функционировать партии с иными взглядами. А также наличием в стране целого военно-политического формирования, которое должно следить за сохранением столпов шиитского государства - Корпуса стражей исламской революции.
Даже большинство лидеров, которые являлись частью крайне реформистского, по меркам Ирана, Зеленого движения 2009 года не выступали против сохранения исламской системы правления. Существует и радикально настроенная молодежь, которая
В настоящее время Иран в своей внешней политике ориентируется на Россию и Китай, который стремится занять место США в регионе. Страна стала частью масштабной программы экономического развития Китая “Один пояс, один путь” и участвует в деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Иран еще не отказался от ядерной программы и ведет переговоры с ведущими государствами-членами ЕС. Несколько лет назад ряд европейских стран
Спустя 43 года после революции Иран, несмотря на международное давление остается одной из главных сил в регионе. И вопреки тому, что лозунги об идеальном шиитском государстве во многом не осуществились из-за внутренней коррупции и санкций, правительство Иране все еще