В ОП оценили намерение НАТО отказаться размещать ракеты в Европе

https://static.news.ru/photo/9a079c94-cc41-11eb-adcf-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН

Москва очень серьёзно озабочена проблемой размещения ракет средней и меньшей дальности, поэтому отказ НАТО от развёртывания в Европе ядерных ракет наземного базирования позволит снизить напряжённость в российско-американских отношениях. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил кандидат политических наук, депутат Государственной думы пятого созыва, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

Эксперт подчеркнул, что у России есть серьёзный опыт, который строится на обмане со стороны НАТО. Например, в Альянсе обещали ещё президенту СССР Михаилу Горбачёву, что не будут расширяться на Восток. А теперь они врут, что никогда не давали подобных обещаний.

Также в 2014 году в НАТО говорили президенту Украины Виктору Януковичу, что помогут в деэскалации конфликта, но налгали, поддержали государственный переворот, а сейчас не желают признавать его незаконным. Поэтому по вопросу размещения ракет требуется договор, а не просто заявление, — подчеркнул Марков.

По словам политолога, в пределах досягаемости на территории всей Восточной Европы вообще не должно быть западных ракет. Поэтому речь не должна идти о частичном отказе. Также член ОП ответил на вопрос, могут ли быть достигнуты соответствующие договорённости на грядущей встрече в Женеве президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которая состоится 16 июня.

Нет, на саммите могут быть достигнуты договорённости о создании переговорного процесса, в рамках которого могут быть обговорены все детали, структуры, системы и так далее, — добавил Марков.

Ранее стало известно, что против развёртывания НАТО в Европе ядерных ракет наземного базирования могут выступить в преддверии саммита РФ — США члены Альянса. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на информированные источники.

Как рассказали изданию два неназванных чиновника (американский и европейский), союзники по НАТО официально готовятся выступить против развёртывания Альянсом ядерных ракет наземного базирования на территории Европы. По словам источников, данный пункт содержится в черновом варианте коммюнике, которое предполагается опубликовать по итогам саммита НАТО в Брюсселе 14 июня.