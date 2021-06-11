НАТО может отказаться размещать в Европе ядерные ракеты

Против развёртывания НАТО в Европе ядерных ракет наземного базирования могут выступить в преддверии саммита РФ — США члены Альянса. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на информированные источники.
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Defense News отмечает, что подобная мера рассматривается в качестве способа снижения напряжённости в отношениях с Москвой и подготовки почвы для диалога по вопросам контроля над вооружениями перед саммитом РФ — США, намеченного на 16 июня.
Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности перестал действовать в августе 2019 года. Позже Владимир Путин заявил, что Москва добровольно готова не разворачивать на европейской части страны ракеты 9М729, если последуют встречные шаги со стороны НАТО.
Ранее экс-замглавы Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал Игорь Романенко попросил руководство страны разработать крылатые ракеты, способные долететь хотя бы до российского Урала и нанести удар. Военный отметил, что не надо полагаться только на поддержку Запада и НАТО, а создавать собственное высокоточное оружие.