НАТО может отказаться размещать в Европе ядерные ракеты

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Против развёртывания НАТО в Европе ядерных ракет наземного базирования могут выступить в преддверии саммита РФ — США члены Альянса. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на информированные источники.

Как рассказали изданию два неназванных чиновника (американский и европейский), союзники по НАТО официально готовятся выступить против развёртывания Альянсом ядерных ракет наземного базирования на территории Европы. По словам источников, данный пункт содержится в черновом варианте коммюнике, которое предполагается опубликовать по итогам саммита НАТО в Брюсселе 14 июня.

Defense News отмечает, что подобная мера рассматривается в качестве способа снижения напряжённости в отношениях с Москвой и подготовки почвы для диалога по вопросам контроля над вооружениями перед саммитом РФ — США, намеченного на 16 июня.

Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности перестал действовать в августе 2019 года. Позже Владимир Путин заявил, что Москва добровольно готова не разворачивать на европейской части страны ракеты 9М729, если последуют встречные шаги со стороны НАТО.

Ранее экс-замглавы Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал Игорь Романенко попросил руководство страны разработать крылатые ракеты, способные долететь хотя бы до российского Урала и нанести удар. Военный отметил, что не надо полагаться только на поддержку Запада и НАТО, а создавать собственное высокоточное оружие.