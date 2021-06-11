Украинскому генералу понадобился ракетный удар по Уралу

https://static.news.ru/photo/df0e6d70-cb8a-11eb-bba4-96000091f725_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Экс-замглавы Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал Игорь Романенко попросил руководство страны разработать крылатые ракеты, способные долететь хотя бы до российского Урала и нанести удар. В эфире «Четвёртого канала» военный отметил, что не надо полагаться только на поддержку Запада и НАТО, а создавать собственное высокоточное оружие.

Эксперт добавил , что новые технологии обеспечат Украине спокойную жизнь, а ограничения, которые налагает договор о ракетах средней и малой дальности, не являются проблемой. Романенко считает, что их скоро снимут, это вопрос времени, так как РФ и США вышли из соглашения РСМД.

Накануне Белый дом выделил Киеву $150 млн в качестве военной помощи. Средства направлены на сохранение территориальной целостности страны и улучшение взаимодействия с НАТО. В Минобороны Украины отмечали, что Вашингтон предоставляет «беспрецедентную поддержку».

Кроме того, глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства российского трубопровода «Северный поток — 2» может привести к полномасштабной войне. Он также пригрозил, что его страна может потерять «с 2024 года большую часть ВВП» из-за магистрали.

Ранее экс-начальник штаба Ленинградского военного округа Сергей Кизюн рассказал, что возможная война между США или НАТО и Россией по масштабам будет мировой, по времени — затяжной, по составу сторон — коалиционной. По его словам, из-за серьёзного превосходства НАТО в обычных видах вооружений период боевых действий с использованием только конвенциональных средств поражения не будет долгим.