Генерал рассказал, какой будет война между Россией и НАТО

https://static.news.ru/photo/a469892e-cb68-11eb-9a9f-96000091f725_660.jpg Фото: nato/flickr.com

Возможная война между США или НАТО и Россией по масштабам будет мировой, по времени — затяжной, по составу сторон — коалиционной, рассказал в разговоре с порталом «Газета.Ru» экс-начальник штаба Ленинградского военного округа Сергей Кизюн, объясняя, каким может быть сценарий вероятного конфликта.

По его словам, из-за серьёзного превосходства НАТО в обычных видах вооружений период боевых действий с использованием только конвенциональных средств поражения не будет долгим. Далее стороны обменяются ядерными ударами.

В случае ядерной войны между НАТО и РФ катастрофические последствия применения оружия массового поражения будут не только для воюющих государств, но и всех других стран европейского континента, — отметил Кизюн.

Эксперт добавил, что развёртывание войск вероятным противников не останется незамеченным российской разведкой и его наверняка разоблачат во всех подробностях. По его словам, Москва может нанести, для начала, демонстрационные ядерные удары, например, по пустынным акваториям Мирового океана. Если это не изменит поведение «врага», то не исключаются превентивные ядерные удары.

Ранее сообщалось, что завершение строительства российского трубопровода «Северный поток — 2» может привести к полномасштабной войне, заявил в беседе с агентством Bloomberg глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он также пригрозил, что его страна может потерять «с 2024 года большую часть ВВП» из-за магистрали. По его словам, завершение строительства СП-2 будет означать, что «пророссийская позиция продвигается за счёт Запада».