В ООН заявили, что число беженцев с Украины скоро достигнет отметки в 2 млн
Антон Соловьев
Антон Соловьев
10:42, 08 марта 2022
Фото: imago stock&people/Global Look Press
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Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что к 8-9 марта число украинских беженцев может достигнуть отметки в 2 млн, сообщают РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее отметил, что на территорию европейских стран может въехать около 5 млн беженцев с Украины.
Число беженцев с Украины, которые пересекают границы соседних стран, 8 или 9 марта достигнет пугающей отметки в 2 млн, — сообщил Гранди.
Боррель также сравнил текущую ситуацию с кризисами в Афганистане и Сирии и отметил, что нынешнее положение дел хуже и впервые число беженцев растёт с подобным темпом.
6 марта Гранди заявлял, что число украинских беженцев превысило 1,5 миллиона человек, и назвал данные темпы самыми быстрыми со времён 40-х годов XX века.