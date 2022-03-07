В ООН заявили, что число беженцев с Украины скоро достигнет отметки в 2 млн

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что к 8-9 марта число украинских беженцев может достигнуть отметки в 2 млн, сообщают РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее отметил, что на территорию европейских стран может въехать около 5 млн беженцев с Украины.

Число беженцев с Украины, которые пересекают границы соседних стран, 8 или 9 марта достигнет пугающей отметки в 2 млн, — сообщил Гранди.

Боррель также сравнил текущую ситуацию с кризисами в Афганистане и Сирии и отметил, что нынешнее положение дел хуже и впервые число беженцев растёт с подобным темпом.

6 марта Гранди заявлял, что число украинских беженцев превысило 1,5 миллиона человек, и назвал данные темпы самыми быстрыми со времён 40-х годов XX века.