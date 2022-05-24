Мир находится под угрозой новой холодной войны, сопровождаемой «ядерным оттенком», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления перед выпускниками университета Сетон-Холл. По его мнению, в настоящее время происходит глобальный рост крайнего национализма.
От Ближнего Востока до угрозы новой холодной войны с серьезным ядерным оттенком, от терроризма и внутренней междоусобной борьбы из-за древних обид и до взрывного роста крайнего национализма, который игнорирует главную истину, что международные решения всегда наилучшие для национальных интересов, — каждый из этих вызовов стал еще одним знаком раскола нашего мира, — сказал Гуттериш.
Дипломат также отметил, что ООН столкнулась с конфликтами, масштабы которых не видели десятилетиями. По его словам, расколы идут «от Йемена до Сирии, от Эфиопии до Сахеля». Гуттериш упомянул и конфликт на Украине. По его словам, ситуация «причиняет огромные страдания, разрушения и смерть».
Ранее экс-советник по внешней политике Конгресса США Диана Ольбаум заявила, что расширение НАТО в Европе необходимо поставить на паузу, поскольку оно может привести к ядерной войне. По её мнению, желание альянса унизить президента России Владимира Путина и укрепить глобальное военное господство США недальновидно и опасно