В ООН считают, что миру угрожает новая холодная война «с ядерным оттенком» Генсек ООН Гутерриш: мир столкнулся с угрозой новой холодной войны «с ядерным оттенком»

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Мир находится под угрозой новой холодной войны, сопровождаемой «ядерным оттенком», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления перед выпускниками университета Сетон-Холл. По его мнению, в настоящее время происходит глобальный рост крайнего национализма.

От Ближнего Востока до угрозы новой холодной войны с серьезным ядерным оттенком, от терроризма и внутренней междоусобной борьбы из-за древних обид и до взрывного роста крайнего национализма, который игнорирует главную истину, что международные решения всегда наилучшие для национальных интересов, — каждый из этих вызовов стал еще одним знаком раскола нашего мира, — сказал Гуттериш.

Дипломат также отметил, что ООН столкнулась с конфликтами, масштабы которых не видели десятилетиями. По его словам, расколы идут «от Йемена до Сирии, от Эфиопии до Сахеля». Гуттериш упомянул и конфликт на Украине. По его словам, ситуация «причиняет огромные страдания, разрушения и смерть».

Ранее экс-советник по внешней политике Конгресса США Диана Ольбаум заявила, что расширение НАТО в Европе необходимо поставить на паузу, поскольку оно может привести к ядерной войне. По её мнению, желание альянса унизить президента России Владимира Путина и укрепить глобальное военное господство США недальновидно и опасно