The Hill: расширение НАТО угрожает миру ядерной войной

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Расширение НАТО в Европе необходимо поставить на паузу, поскольку оно может привести к ядерной войне, считает экс-советник по внешней политике Конгресса США Диана Ольбаум. Она уверена, что риск дестабилизации из-за вступления Швеции и Финляндии в Альянс серьезно возрастает, передаёт The Hill.

Желание унизить [президента России Владимира] Путина и укрепить глобальное военное господство США недальновидно и опасно. Это чревато эскалацией, расширением и продлением спецоперации на Украине. Это значительно увеличит вероятность ядерного обмена, который может легко перерасти в глобальный холокост, — говорится в материале.

По мнению Ольбаум, США необходимо сменить приоритеты: они должны выступить за прекращение спецоперации и стать посредником в переговорах для «справедливого и прочного урегулирования» конфликта. В настоящее время администрация Джо Байдена лишь «усилила свои военные цели, от сдерживания России до ее сокрушения» поставками вооружения Киеву, отмечает она.

Желание Украины вступить в НАТО и её получение оружия и обучения от Соединенных Штатов, безусловно, были ключевыми факторами в решении Путина, — подчёркивается в сообщении.

Ольбаум также отметила, что сказать «да» Финляндии и Швеции для НАТО окажется гораздо труднее, чем сказать «нет» Украине. По её мнению, вступление стран в Альянс может привести к дестабилизации Европы, поскольку будет способствовать изоляции России и давлению на неё. Экс-политик отметила, что и Евросоюзу, и НАТО нужны не агрессивные действия, а выстраивание «новой архитектуры безопасности» вместе с РФ.

Европе нужна не перекройка границ времён холодной войны и создание большего присутствия НАТО, а новая архитектура безопасности и экономических институтов, к которым в конечном итоге могут присоединиться все европейские страны, включая Россию, — заключила Ольбаум.

Ранее сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков заявил, что Запад слишком увлёкся противостоянием с Россией. По его мнению, в этой конфронтации они не замечают, что подталкивают мир к началу ядерной катастрофы.