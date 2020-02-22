https://static.news.ru/photo/274889b0-554c-11ea-9dae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua Kabul/Xinhua/Global Look Press

С тех пор как миссия ООН (МООНСА) ведёт подсчёт жертв афганского конфликта, то есть за последние 10 лет, в этой стране получили ранения или погибли более 100 тыс. мирных жителей. Только в 2019 году их было более 10 тысяч.

С тех пор как МООНСА начала систематический подсчёт в 2009 году, она зафиксировала более 100 тысяч жертв среди гражданского населения, в числе которых 35 тыс. убитых и 65 тыс. пострадавших, — цитирует РИА Новости доклад МООНСА.

В организации утверждают, что степень воздействия конфликта выходит далеко за рамки этих цифр, если учитывать ущерб, причиняемый психическому, социальному и экономическому благополучию отдельных людей, семей и сообществ.

В 2019 году МООНСА зафиксировала 10392 жертвы конфликта среди мирного населения: 3403 убитых и 6989 раненых. И это — самый низкий уровень потерь среди мирного населения с 2013 года.

Как писал NEWS.ru, госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о намерении Вашингтона подписать мировое соглашение с радикалами из «Талибана» (организация запрещена на территории России). Дата подписания документа назначена на 29 февраля 2020 года. После заключения договора афганская сторона намерена провести внутренние переговоры с целью прекращения огня в стране. В январе 2019 года США и «Талибан» согласовали вывод войск из Афганистана. Срок исполнения договорённости составляет 18 месяцев.