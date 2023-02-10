В ООН отметили важность экспорта удобрений из России ООН: экспорт удобрений из России важен для борьбы с угрозой продовольственной безопасности

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Стефан Дюжаррик

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что обеспечение экспорта удобрений РФ в рамках продуктовой сделки важно для борьбы с угрозой глобальной продовольственной безопасности. По его словам, которые приводит РИА Новости, в ООН стараются помочь Москве с решением данного вопроса.

Генеральный директор конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан и ее команда продолжают тесно контактировать со всеми соответствующими игроками, чтобы попытаться сгладить путь и обеспечить, чтобы это произошло, — объяснил Дюжаррик.

По его мнению, отправка российских удобрений на экспорт является частью подписанных договоренностей, а это крайне важно для мира.

Согласно продуктовой сделке, подписанной в июле 2022 года Москвой, Анкарой, Киевом и ООН, обеспечивается вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю. За согласование движения судов отвечает Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не отправила ни зернышка по продуктовой сделке. Он отметил, что это произошло из-за препятствий, которые создает Запад: речь идет об изъятиях и генеральных лицензиях, оформляемых на российские товары европейскими партнерами.