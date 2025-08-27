В Новой Зеландии ищут пару для улитки с редкими половыми органами

В Новой Зеландии ищут пару для редкой улитки по имени Нед, пишет Guardian. У него зеркально расположена раковина и половые органы, поэтому он не может спариваться с обычными улитками.

Подчеркивается, что у 99% садовых улиток раковина завернута вправо, а у Неда — налево. Из-за этого у него не получается «стыковаться» с обычными сородичами. Такая аномалия встречается примерно у одной улитки из 40 тыс. В связи с этим в Новой Зеландии запустили целую кампанию по поиску пары для Неда, чтобы спасти его от одиночества.

Ранее на самом южном острове России — Фуругельма в Приморье — заметили редкого водяного оленя. Самца копытного зафиксировала фотоловушка на территории Дальневосточного морского заповедника. Предполагается, что олень мог добраться до острова вплавь, чтобы спастись от хищников.

По мнению исследователей, причиной появления водяного оленя в этих местах могли стать изменения климата, уменьшение количества снега зимой и рост популяции этих животных. Сейчас в регионе насчитывается около 300 особей.