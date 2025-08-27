День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 16:48

В Новой Зеландии ищут пару для улитки с редкими половыми органами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Новой Зеландии ищут пару для редкой улитки по имени Нед, пишет Guardian. У него зеркально расположена раковина и половые органы, поэтому он не может спариваться с обычными улитками.

Подчеркивается, что у 99% садовых улиток раковина завернута вправо, а у Неда — налево. Из-за этого у него не получается «стыковаться» с обычными сородичами. Такая аномалия встречается примерно у одной улитки из 40 тыс. В связи с этим в Новой Зеландии запустили целую кампанию по поиску пары для Неда, чтобы спасти его от одиночества.

Ранее на самом южном острове России — Фуругельма в Приморье — заметили редкого водяного оленя. Самца копытного зафиксировала фотоловушка на территории Дальневосточного морского заповедника. Предполагается, что олень мог добраться до острова вплавь, чтобы спастись от хищников.

По мнению исследователей, причиной появления водяного оленя в этих местах могли стать изменения климата, уменьшение количества снега зимой и рост популяции этих животных. Сейчас в регионе насчитывается около 300 особей.

улитки
животные
Новая Зеландия
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разводил любовниц на машины: альфонс поставил на уши весь Екатеринбург
Обещавший не выступать против России военный ликвидирован на Украине
В Венгрии назвали дату возобновления поставок нефти из России по «Дружбе»
Инвестиции в ИИ: Freedom Holding Тимура Турлова создает будущее
Кардиолог объяснила, какой холестерин считается «плохим»
Раскрыты сроки изъятия участков под строительство метро под Петербургом
Шаляпин рассказал о своем самочувствии после свадьбы
В Грузии арестовали счета семи организаций, финансирующих беспорядки
Конфликт с Тарасовой, отъезд в США, тайный брак: как живет фигурист Кулик
Минюст расширил список нежелательных организаций в России
Российские алмазы снова появятся в США
«Кто это?»: Шнуров передал Бородину жесткий ответ бойцов СВО
Певец Михаил Муромов раскрыл, как выживает на пенсию в 12 300 рублей
«Дима знал сразу»: новые детали о разводе Дибровых. При чем тут свингеры
Рудковская вспомнила, как помогла Чумакову с операцией
«Напряженные сутки»: раскрыты серьезные последствия непогоды на Камчатке
«Это верх манипуляций»: в Польше вспыхнул скандал из-за Украины
Ливни и летняя жара до +25? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать
Готовим варенье из слив: простой рецепт ароматного десерта для зимы
Легендарный создатель комиксов умер в США
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.