В Норвегии нашли новую разновидность коронавируса

https://static.news.ru/photo/644f7ec2-11f8-11eb-bc7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Норвегии обнаружена новая разновидность коронавирусной инфекции, ранее не встречавшаяся в королевстве. Врачи не могут сказать, откуда в стране взялся новый вирус.

Об открытии сообщает телерадиокомпания NRK. По данным источника, необычная разновидность коронавируса была обнаружена в Тронхейме.

Мы не знаем, откуда взялся этот вирус, такого ранее в Норвегии не встречали. Мы допускаем, что это новая разновидность, которая ведёт себя по-другому. В международных базах она также не была обнаружена, — сказала главный врач муниципалитета Туве Рёсстад.

О свойствах вируса медик пока говорит с осторожностью. Она лишь отмечает, что заражение этой инфекцией происходит быстрее, чем в случае с COVID-19.

Вместе с тем Норвегия, как и другие страны, переживает пандемию. Однако уровень заболеваемости в королевстве относительно невысокий. С начала пандемии, которая была объявлена в марте, коронавирусной инфекцией заразилось более 16,4 тысячи человек, а суточный прирост по стране составляет несколько десятков заболевших.

Для сравнения, в России только за одни сутки было зафиксировано 15 982 случая заражения COVID-19, как рассказывал NEWS.ru, такие данные были предоставлены оперштабом по борьбе с распространением коронавируса к утру 19 октября. Из этих случаев треть пришлась на Москву — 5376.