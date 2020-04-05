В Нидерландах за сутки выявили 1224 больных коронавирусом

Власти Нидерландов за сутки выявили 1224 новых случая заболевания коронавирусом. Болезнь унесла жизни 115 человек, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).
Общее число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 17 851. Всего жертвами COVID-19 в стране стали 1766 человек.
Власти королевства ввели довольно жёсткий карантин. Жителям, как и во многих странах, нельзя выходить из дома без особой необходимости, однако людям разрешили кататься на своих велосипедах, но не группами. Кроме того, правительство обязалось компенсировать голландцам 90% их месячного заработка, которого они лишились из-за карантина.
11 марта ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 1,2 млн человек, от болезни скончались более 65 тысяч, более 252 тысяч выздоровели. Хуже всего дела обстоят в США — там более 312 тысяч заболевших, причём значительная часть из них живёт в Нью-Йорке. В Европе в самой тяжёлой ситуации оказались Испания (более 130 тысяч заражённых) и Италия (более 124 тысяч).
Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что нашей стране пока удаётся «не сорваться во взрывной рост» заболеваемости коронавирусной инфекцией, писал NEWS.ru.
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