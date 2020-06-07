В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17

https://static.news.ru/photo/0d9aed10-a965-11ea-83a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Слушания по делу о крушении в июле 2014 года на востоке Украины малайзийского Boeing (рейс MH17) возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах.

Из-за пандемии коронавируса судебные заседания проходят в ограниченном составе. Сам Схипхол был зарезервирован под данные слушания с 8 июня по 3 июля.

На сайте суда также говорится, что заседания на этой неделе продлятся до 12 июня, затем до 22 июня будут приостановлены. 29 и 30 июня слушаний не будет.

Кроме того, суд подведёт итоги того, что обсуждалось ранее, и того, что произошло с тех пор.

Boeing, выполнявший рейс MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Лайнер летел из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, они погибли. Международное следствие установило личности четырёх человек, причастных к крушению. Якобы они доставили с территории России на Украину зенитную установку «Бук», из которой был сбит Boeing. Обвиняемыми по делу проходят три гражданина РФ: Игорь Гиркин, Олег Пулатов и Сергей Дубинский, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Как ранее писал NEWS.ru, авторы проекта независимых расследований Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли очевидцев, находившихся в непосредственной близости от места крушения лайнера. Опрошенные журналистами люди утверждают, что видели или слышали военные самолёты в небе в районе катастрофы.