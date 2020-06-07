Независимые журналисты нашли новых свидетелей крушения Boeing в Донбассе

Авторы проекта независимых расследований Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли очевидцев, находившихся в непосредственной близости от места крушения лайнера Boeing в Донбассе 17 июля 2014 года. Опрошенные журналистами люди утверждают, что видели или слышали военные самолёты в небе в районе катастрофы.
Показания свидетелей
Аналогичные данные привёл Борис из населённого пункта Крупское.
Видел один [самолёт], точно видел. Второй — слышно было, но не понятно, где он, — рассказал очевидец.
Борис затем услышал хлопок, а вскоре увидел падающий лайнер. Журналисты опросили ещё несколько человек из окрестных населённых пунктов, все они заявили, что видели или слышали как минимум один военный самолёт, кто-то смог разглядеть два.
Boeing, выполнявший рейс MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Лайнер летел из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, они погибли. Международное следствие установило личности четырёх человек, причастных к крушению. Якобы они доставили с территории России на Украину зенитную установку «Бук», из которой был сбит Boeing. Обвиняемыми по делу проходят три гражданина РФ: Игорь Гиркин, Олег Пулатов и Сергей Дубинский, а также гражданин Украины Леонид Харченко.
Как передавал NEWS.ru, Гиркин признал «моральную ответственность» за гибель пассажиров во время крушения Boeing MH17. В интервью The Times он заявил, что ополченцы не сбивали воздушное судно. Он также отрицает причастность к крушению лайнера российских военных.
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