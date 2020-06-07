Независимые журналисты нашли новых свидетелей крушения Boeing в Донбассе

https://static.news.ru/photo/a6827412-a8f2-11ea-85bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Авторы проекта независимых расследований Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли очевидцев, находившихся в непосредственной близости от места крушения лайнера Boeing в Донбассе 17 июля 2014 года. Опрошенные журналистами люди утверждают, что видели или слышали военные самолёты в небе в районе катастрофы.

Показания свидетелей опубликованы на канале журналистов в YouTube. Александр из деревни Рассыпное утверждает, что сначала услышал звук моторов нескольких — вероятно трёх — самолётов, один из которых был «тяжёлым», потом он расслышал хлопок, а затем два самолёта разлетелись в противоположных направлениях.

Аналогичные данные привёл Борис из населённого пункта Крупское.

Видел один [самолёт], точно видел. Второй — слышно было, но не понятно, где он, — рассказал очевидец.

Борис затем услышал хлопок, а вскоре увидел падающий лайнер. Журналисты опросили ещё несколько человек из окрестных населённых пунктов, все они заявили, что видели или слышали как минимум один военный самолёт, кто-то смог разглядеть два.

Boeing, выполнявший рейс MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Лайнер летел из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, они погибли. Международное следствие установило личности четырёх человек, причастных к крушению. Якобы они доставили с территории России на Украину зенитную установку «Бук», из которой был сбит Boeing. Обвиняемыми по делу проходят три гражданина РФ: Игорь Гиркин, Олег Пулатов и Сергей Дубинский, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Как передавал NEWS.ru, Гиркин признал «моральную ответственность» за гибель пассажиров во время крушения Boeing MH17. В интервью The Times он заявил, что ополченцы не сбивали воздушное судно. Он также отрицает причастность к крушению лайнера российских военных.