Экс-министр обороны ДНР признал моральную ответственность за крушение MH-17

https://static.news.ru/photo/0379790a-9b28-11ea-bbee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/XINHUA/Global Look Press

Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) признал «моральную ответственность» за гибель пассажиров во время крушения малайзийского Boeing MH17. Заседание по делу о катастрофе состоится в окружном суде Гааги 8 июня.

Стрелков отрицает вину российских военных в крушении лайнера. Он подчеркнул, что ополчение не сбивало воздушное судно, сообщает The Times.

Поскольку я командовал ополченцами и непосредственно участвовал в том конфликте, я чувствую моральную ответственность за эти смерти, — заявил экс-министр.

Boeing MH-17 потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Он летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что независимый эксперт Юрий Антипов, изучающий дело о крушении малайзийского Boeing MH17, заявил, что обнаружил ключевую улику. По его словам, «слепые» голландские эксперты, которые расследуют трагедию, в упор не видят фото обгорелых попугаев.