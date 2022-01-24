В НАТО задумались об отправке боевых групп в Чёрное море

НАТО изучает возможность развёртывания боевых групп организации не только в Прибалтике и Польше, но и в Черноморском регионе, заявил глава Альянса Йенс Столтенберг. При этом он отметил, что никакие решения по данному вопросу пока не приняты. Его слова приводит ТАСС.

Мы также изучаем возможность развёртывания боевых групп на юго-восточном фланге (в черноморских странах НАТО — Румынии, Болгарии и Турция. — NEWS.ru), но решения об этом пока не приняты, — отметил Столтенберг.

Он также подчеркнул, что НАТО не угрожает безопасности ни России, ни какой-либо другой страны. Однако при этом представители Альянса будут делать всё необходимое для защиты своих союзников.

НАТО — это оборонительный альянс, который не угрожает России или какой-то другой стране. Но мы будем делать всё необходимое, чтобы защищать и оборонять наших союзников. Размещение сил согласовано национальными комитетами и необходимо для усиления безопасности в Европе, — подытожил Столтенберг.

Ранее в заявлении Североатлантического альянса сообщалось, что НАТО направляет дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины. В частности, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, а Франция объявила о готовности перебросить силы в Румынию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал намерения союзников. Он подчеркнул, что организация продолжит принимать все необходимые меры для защиты.