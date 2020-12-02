В НАТО сообщили о росте военной мощи России в Крыму

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Россия продолжает наращивать военные силы в Крыму и активно развёртывает силы в Черноморском регионе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму и всё активнее развёртывает силы в регионе Чёрного моря, — подчеркнул он.

Глава Североатлантического альянса отметил, что объединение договорилось в дальнейшем укреплять взаимодействие с Украиной и Грузией. По его словам, НАТО отвечает на действия России зеркально, усиливая собственное присутствие в воздухе, на суше и в море, передаёт РИА Новости.

Также он сказал, что властям Белоруссии и России следует уважать права граждан РБ на определение своего будущего.

Ранее, как писал NEWS.ru, госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи в формате видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран НАТО призвал к активизации сотрудничества для противостояния Китаю.