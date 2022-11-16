В НАТО сообщили, когда обсудят кандидатуры на пост нового генсека FT: НАТО может начать обсуждение кандидатур на пост следующего генсека в феврале 2023 года

Фото: Florian Gaertner/photothek.de vi/Global Look Press

Cтраны НАТО в феврале 2023 года могут начать обсуждение кандидатуры следующего генерального секретаря Альянса, который сменит Йенса Столтенберга, пишет газета Financial Times со ссылкой на официальные лица. Одним из основных кандидатов является литовский премьер-министр Ингрид Шимоните. Отмечается, что Альянс может выбрать Шимоните, так как она представляет страну, которая граничит с Россией. Однако многие полагают, что Москва увидит в этом провокацию. Ее возможным конкурентом считают вице-премьера Канады Христю Фриланд. Среди неофициальных кандидатов собеседники газеты также назвали премьер-министра Эстонии Каю Каллас, экс-премьера Польши Дональда Туска и председателя правительства Испании Педро Санчеса.

Новым генеральным секретарем должна стать женщина, представляющая страну, которая граничит с Россией. Некоторые члены НАТО с тревогой относятся к выбору уроженки СССР на пост главы западного альянса, так как Россия может увидеть в этом провокацию. В то же время другие государства НАТО считают, что это отличная причина выбрать ее, — указано в материале.

Издание The New York Times 5 ноября сообщило, что основным кандидатом на пост генерального секретаря НАТО в Вашингтоне считают канадского вице-премьера и министра финансов Христю Фриланд, у которой есть украинские корни. По данным издания, ранее она занимала пост главы канадского МИД, владеет английским, французским, итальянским, русским и украинским языками.

Столтенберг должен покинуть свой пост 30 сентября 2023 года. Ранее страны НАТО продлили его мандат из-за ситуации на Украине. Соответствующее решение было принято в марте 2022-го. Полномочия Столтенберга истекали 30 сентября этого года, после чего он хотел занять пост главы ЦБ Норвегии.