В НАТО рассказали о перспективах вступления Украины

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Украина — ценный и долгосрочный партнёр НАТО, заявили в Североатлантическом альянсе. Объединение проводит политику «открытых дверей», но надеется на внутренние реформы в стране.

НАТО проводит политику «открытых дверей» в отношении членства в Альянсе, союзники привержены своим решениям, принятым на саммите в Бухаресте в 2008 году. В то же время мы ожидаем, что Украина продолжит концентрировать усилия на внутренних реформах, консолидировать свои демократические институты, укреплять верховенство закона и развивать свой оборонный потенциал в соответствии со стандартами НАТО, — рассказали в организации.

Там отметили, что за последние годы Украина и НАТО продвинулись как в диалоге на политическом уровне, так и в практическом сотрудничестве, передаёт РИА Новости.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на помощь Канады в получении Киевом плана действий по вступлению в НАТО. Об этом он заявил в разговоре с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

По мнению Зеленского, вступление в НАТО является для Киева единственным путём к прекращению войны в Донбассе. Политик обсудил проблему юго-востока страны с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. По словам Зеленского, РФ продолжает стягивать войска к границам его страны и повышает их готовность к наступлению. Кроме того, Киев наблюдает «опасную тенденцию» к росту случаев нарушения режима перемирия в Донбассе со стороны ВС РФ, писал NEWS.ru.