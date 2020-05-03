В НАТО пока не определились с датой учений в Грузии

https://static.news.ru/photo/4bd62d8a-8d16-11ea-933b-fa163e074e61_660.jpg Фото: NATO/flickr.com

Из-за коронавируса в НАТО пока не могут назвать дату проведения военных учений Альянса в Грузии, которые запланированы на 2020 год.

Об этом заявил спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай в интервью Радио Грузии. По его словам, Альянс в данный момент находится в «неординарной ситуации». Он подчеркнул, что НАТО не отказывается от проведения запланированных учений.

Эти учения обязательно состоятся, однако когда и как — это зависит от адаптации плана учений НАТО в целом, — сказал спецпредставитель.

Он рассказал, что руководство Альянса оценивает риски заражения военнослужащих в той или иной стране и стремится к принятию адекватных мер по защите вооружённых сил от заражения, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что НАТО планирует углубить имеющееся тесное сотрудничество с Грузией, а также совместно с ней решить вопрос безопасности в регионе Чёрного моря, заявил специальный представитель генерального секретаря Североатлантического альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.