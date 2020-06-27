В мире число заражённых коронавирусом превысило 10 млн человек

https://static.news.ru/photo/0490f0d8-b929-11ea-ac8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество заражённых COVID-19 в мире превысило 10 миллионов человек. На первом месте по числу инфицированных находятся США, на втором — Бразилия, на третьем — Россия.

По состоянию на 28 июня в мире число заражённых коронавирусом увеличилось до 10 001 527 человек, — сообщается на сайте университета.

В настоящее время в США коронавирус официально подтверждён у 2 510 323 человек, в Бразилии — у 1 313 667 человек, в России — у 633 542 человек. Наименьшее число заражённых зафиксировано в Доминикане, на Фиджи и в Папуа — Новой Гвинее.

Как писал NEWS.ru, среди российских регионов лидирует по числу заражённых COVID-19 Москва. За прошедшие сутки в столице коронавирус официально подтвердили у 717 человек. Всего за время пандемии COVID-19 заразились более 220 тысяч жителей Москвы. На втором месте по числу заражённых коронавирусом находится Московская область (56 934), на третьем — Санкт-Петербург (23 735). Менее всего больных COVID-19 выявлено в НАО (102), на Чукотке (138) и в Севастополе (228).