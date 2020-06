В мире число заражённых коронавирусом превысило 10 млн человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Британская группа The Rolling Stones выпустила официальное предупреждение президенту США Дональду Трампу в связи с тем, что он использует их музыку для предвыборных митингов. Речь идёт о легендарной You Can’t Always Get What You Want («Ты не можешь всегда получать то, что хочешь»).

Как сообщает Deadline, представители музыкантов работают с крупнейшей организацией по защите авторских прав BMI. BMI уведомила штаб Трампа от имени Stones о том, что несанкционированное использование их песен будет являться...