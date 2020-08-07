В Минске задержали доверенное лицо Тихановской

https://static.news.ru/photo/de439bac-d8e4-11ea-ac94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы задержали Андрея Смоленчука, который является доверенным лицом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Андрей Смоленчук задержан вместе со своей супругой Жанной Мякиш, — цитирует ТАСС сообщение пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.

Она добавила, что супруги находятся в Заводском РУВД Минска.

Ранее сообщалось, что автомобилисты-сторонники Тихановской провели флэшмоб. Они стали сигналить на проспекте Независимости, проезжая мимо Дворца республики.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, однако эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По Белоруссии прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.

Главной его конкуренткой стала Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко дал обещание провести честные выборы и исключить любую возможность фальсификаций и подтасовок.