Россиянина приговорили к 11 годам лишения свободы в Белоруссии

Суд в Минске приговорил россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы по делу о нарушении общественного порядка из-за связи с оппозицией. При этом молодой человек сотрудничал со следствием, сообщает «Медиазона».

Дудников озвучивал ролики для Telegram-канала «ОГСБ», который является оппозиционным, а в Белоруссии признан ещё и террористическим. Прокурор запрашивал для россиянина 11 лет лишения свободы. Суд над ним проходил в закрытом режиме. Такое решение было принято «с целью исключения распространения экстремистской продукции».

20-летнего россиянина задержали в Минске 5 мая. Силовики провели обыск в его съёмной квартире, а его самого поместили в СИЗО КГБ. Юноше грозило до трёх лет лишения свободы, однако в итоге срок был увеличен почти в четыре раза.

Дудникова обвиняют в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Силовики считают, что он озвучивал видеоролики для оппозиции страны. При этом россиянин явился в полицию сам и сотрудничал со следствием.