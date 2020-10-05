В Минске рассказали, когда снова хотят получить деньги от России

https://static.news.ru/photo/9a6f91c4-06b6-11eb-9bba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Глава Минфина Белоруссии Юрий Селивёрстов сообщил, что в Минске ждут от России первого транша в рамках кредита до конца октября.

Белорусский министр напомнил, что «концепт» предоставления займов Минску предусматривает получение Белоруссией трёх кредитов. Первый — как раз от Евразийского фонда стабилизации и развития.

Я думаю, что мы в обозримом будущем его получим. В октябре даже, до конца октября мы это все сформируем, — отметил Селивёрстов.

Вторая часть кредита, как ожидается, поступит в республику до конца 2020 года, а третья — в 2021 году, добавил министр.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 14 сентября заявил, что Москва предоставит Минску кредит в $1,5 млрд. Как тогда заявлял Путин, министры финансов двух стран оперативно приступили к проработке этого вопроса.

Президент республики Александр Лукашенко затем заявил, что Россия выделила Белоруссии кредит по его настоянию.

В конце сентября стало известно, что экономика Белоруссии сильно просела из-за снижения переработки нефти и паузы в экспортных поставках. По оценкам заместителя министра финансов республики Елены Печень, Минск потерял свыше $150 миллионов для белорусского бюджета.