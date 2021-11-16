В Минобороны назвали лицемерием заявления США об испытаниях в космосе

В Минобороны России назвали лицемерными заявления США, попытавшихся обвинить РФ в создании «рисков» для МКС и призвавших разработать универсальные нормы по освоению космоса. По их данным, США активно разрабатывают и испытывают на орбите новейшие ударно-боевые средства, что свидетельствует о намерении военного использования космоса. Об этом пишет РИА Новости.

В Минобороны уточнили , что 15 ноября Россия успешно провела испытания, в результате которого был поражён недействующий российский космический аппарат «Целина-Д». Однако фрагменты сбитого аппарата не представляли и не будут нести угрозы для станций, аппаратов и космической деятельности, о чём хорошо известно США. Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией.

Кроме того, США в 2020 году создали Космическое командование и приняли стратегию по космосу, одной из главных целей которой является создание комплексного военного преимущества в космосе.Также Пентагон активно разрабатывает и без оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37. Эти действия в Минобороны расценили как угрозу и назвали их несовместимыми с заявленными целями мирного использования космического пространства.

Россия много лет призывает США и другие державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе, но США и союзники его блокируют, — подчеркнули в Минобороны.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Москва якобы испытала противоспутниковое оружие, из-за чего возникла угроза безопасности экипажа Международной космической станции. По его словам, после испытаний якобы появилось множество обломков космического мусора, которые теперь «угрожают интересам всех стран». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что испытание Россией противоспутниковых систем противоречит позиции Москвы о недопустимости размещения оружия в космосе. Такие действия он назвал безрассудными и безответственными.