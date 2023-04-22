Власти Италии назвали единственный способ разрешить конфликт на Украине Глава Минобороны Италии Крозетто: единственный способ решить конфликт на Украине — мирные переговоры

Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гуидо Крозетто

Для прекращения конфликта на Украине Москва и Киев должны сесть за стол переговоров, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Он отметил, что сейчас стороны даже не пытаются наладить диалог и из-за этого боевые действия продолжаются, передает La Stampa.

Необходимо закончить столкновение и постараться усадить за один стол две конфликтующие стороны, которые на данный момент не ведут какого-либо диалога между собой, — сказал глава Минобороны Италии.

По его мнению, побудить противоборствующие стороны к переговорам должен посредник, на его роль может претендовать Китай. При этом Крозетто добавил, что Италия продолжит поставлять ВСУ оружие и боеприпасы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время возможность переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной исключается. По его мнению, Москва должна оказаться готова к вступлению в конструктивные переговоры, целью которых должен стать справедливый и прочный мир.