В Минобороны заявили об уничтожении около 90 украинских националистов

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Вооружённые силы РФ уничтожили до 90 украинских националистов, а также вывели из строя 18 единиц техники, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков на вечернем брифинге. Дополнительно были поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое.

В результате ударов ВС РФ уничтожены до 90 националистов, выведены из строя 18 единиц военной техники, — сказал Конашенков.

Ранее утром 14 мая Конашенков сообщил, что в течение минувшей ночи российские военные в рамках спецоперации уничтожили до ста украинских националистов на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Высокоточными ракетами поражены пункты управления, склады с боеприпасами, а также выведена из строя военная техника ВСУ.