В МИД заявили о сосредоточении коллективной обороны НАТО у границ России

Вся коллективная оборона НАТО сосредоточена на «восточном фланге» — у российских границ. По всей видимости, «опасность» России для Альянса важнее реальных угроз. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Терроризм, угрозы безопасности из других регионов не имеют такого же значения, как опасность, якобы исходящая от России, — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ отметили, что «бесконтрольное расширение Альянса» и «поглощение всё новых территорий» сопровождается размещением там военной инфраструктуры, которая используется для силового подкрепления конфронтационной риторики НАТО. В восточноевропейских странах — членах НАТО строятся полигоны и объекты складирования тяжёлой военной техники. В итоге обеспечиваются возможности для иностранного военного присутствия на территории этих государств.

Ранее в МИД России заявили о том, что обстановка в Чёрном море «искусственно нагнетается» внерегиональными игроками. Москва будет внимательно отслеживать выполнение Конвенции Монтрё о приливах.

В свою очередь президент России Владимир Путин назвал действия стран Запада в Чёрном море «выходящими за определённые рамки».