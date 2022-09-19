В МИД заявили, что Россия не станет вводить ответные визовые ограничения Посол Нечаев: Россия не станет вводить визовые ограничения и поддерживать дискриминацию

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Россия не станет поддерживать визовые ограничения западных стран и дискриминацию граждан. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол в ФРГ Сергей Нечаев. Он подчеркнул, что двери нашей страны открыты для всех желающих и отметил, что логика действий европейских соседей «прослеживается не всегда».

Как чётко дал понять президент России, мы в такие игры играть не собираемся. Двери нашей страны останутся открыты для всех желающих, — сказал Нечаев.

Он признался в нежелании строить предположения на тему возможного сокращения выдачи виз гражданам РФ со стороны Германии и подчеркнул, что Берлин изначально не поддерживал радикальные предложения оппонентов Москвы. При этом Нечаев отметил, что логика в действиях европейских соседей «прослеживается не всегда».

Очевидно, что они испытывают проблемы с постоянным пополнением каталога антироссийских санкций, чего требуют в Брюсселе и Вашингтоне. Непопулярные шаги бьют и по интересам собственных граждан. Теперь вот решили взяться за визовые ограничения вопреки всем тем ценностям, которые ранее сами повсеместно декларировали, — резюмировал дипломат.

Ранее в посольстве России в Латвии рассказали, что россияне при пересечении границы страны после вступления в силу запрета на въезд с шенгенскими визами сталкиваются с определенными проблемами. В качестве примера там рассказали о требовании подписать «некое заявление с осуждением российских властей».

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд гражданам РФ с туристическими визами, в том числе выданными третьими государствами. Запрет действует на въезд гражданам России с действующей краткосрочной шенгенской визой, выданной с целью туризма, спорта и посещения культурных мероприятий вне зависимости от конечного пункта назначения или страны Шенгенского соглашения, в которой была выдана виза. С этого дня единственной страной Евросоюза с сухопутной границей с РФ стала Финляндия.