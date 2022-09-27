В МИД Японии оценили действия консула во Владивостоке МИД Японии: задержанный во Владивостоке консул не совершал противоправных действий

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Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори не совершал противоправных действий. Об этом заявил глава японского МИД Есимаса Хаяси. Его слова приводит агентство Kyodo. Ранее дипломат был задержан по подозрению в получении сведений ограниченного распространения за деньги.

Он не осуществлял незаконную деятельность, — сказал Хаяси.

По данным Ameba News, глава МИД также выразил недовольство обстоятельствами непосредственно задержания и заявил о решительном протесте с требованием официальных извинений.

Вице-министр иностранных дел Мори вызвал <...> российского посла в Японии <...> и заявил ему решительный протест с требованием от России официальных извинений, а также принятия мер, чтобы подобные ситуации не повторялись. Мы настоятельно призываем российскую сторону серьезно подойти к этому протесту и нашим требованиям, — сказал дипломат.

26 сентября стало известно, что ФСБ задержала с поличным консула генконсульства Японии во Владивостоке за сбор секретных данных. Мотоки Тацунори был задержан во время получения секретных данных об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также о влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Отмечается, что эту информацию Тацунори получил за денежное вознаграждение.

Посольство Японии подало ответный протест в Министерство иностранных дел РФ.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных структурах, в настоящее время Мотоки Тацунори отпущен.