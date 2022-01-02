В МИД высказались о сроках сертификации «Северного потока — 2»

Замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до лета. По его словам, регламент процедуры позволяет затягивать этот процесс, проводя рассмотрения в нескольких инстанциях, пишет РИА Новости.

Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть, а именно производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его многие месяцы... Да, это может и до лета продлиться, — сказал он.

При этом Панкин подчеркнул, что есть и другие факторы, которые затормаживают процесс сертификации. В частности, этому могут поспособствовать попытки противодействия с американской стороны. Дипломат предположил, что вариантов развития событий много, в том числе и попытки США оказывать давление на Германию в вопросе приобретения топлива.

Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить. То есть козни могут быть на каждом шагу, — заключил Панкин.

Ранее эксперты заявили, что скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», наряду с увеличением поставок из России, мог бы снизить цены на газ в Европе. В частности, старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит выразил мнение, что ситуация могла бы улучшиться незамедлительно.