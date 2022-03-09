В МИД Украины сообщили о прибытии Кулебы в Турцию на встречу с Лавровым

Представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил о прибытии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Турцию на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Кулеба приехал по приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, приводит слова Николенко в Twitter ТАСС.

По приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью, — написал представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Встреча двух глав министерств запланирована на 10 марта. Она пройдёт полях дипломатического форума в Анталье. В переговорах также примет участие и турецкий министр Мевлют Чавушоглу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эту встречу «очень важной» для переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в продолжении переговоров с украинской стороной. Он выразил надежду на проведение нового раунда встреч с делегацией Украины.