МИД сообщил о «неприятных сигналах» в направлении США

https://static.news.ru/photo/09bdfa14-c379-11eb-b284-96000091f725_660.jpg Сергей Рябков Фото: mid/vk.com

Распоряжение российского правительства по денонсации договора об «открытой суше» на подходе. Однако о точных сроках его обнародования пока сказать нечего. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. Так он ответил на вопрос журналистов, какие Россия может подать «неприятные сигналы» в направлении США. Рябкова цитирует Lenta.ru.

На подходе распоряжение правительства о денонсации Россией меморандума об «открытой суше», к примеру. По срокам я не могу говорить, когда это произойдёт. Есть некоторые другие моменты, которые мы в закрытом режиме доводим до американцев, — сказал Рябков.

Указанный меморандум регулирует передвижение дипломатов в стране пребывания. Согласно ему, отдельные категории сотрудников диппредставительства (старший состав в них не входит) должны уведомлять власти страны, в которой находятся, если собираются выезжать на 25-мильный радиус вокруг столицы или города, где расположено генеральное консульство.

Ранее Рябков рассказал, что Россия обвиняет США в увязывании вопроса сохранения Договора по открытому небу (ДОН) с ситуацией на территории Донбасса.

По мнению замглавы ведомства, американская позиция по взаимодействию с РФ в сфере контроля над оружием всё ещё противоречива. С одной стороны, Штаты предприняли шаги для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет. С другой стороны, американцы решили не возвращаться в ДОН. И это решение идёт вразрез с обещаниями, которые в ходе предвыборной кампании давал действующий президент США Джо Байден.