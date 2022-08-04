В МИД России заявили о риске провокаций на ядерных объектах Украины

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Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Вооружённые силы России стремятся не допустить возникновения провокаций на ядерных объектах Украины. Дипломат пояснил, что по этой причине подобные объекты были взяты под охрану. Он при этом допустил, что провокации могут быть осуществлены в том числе иностранными наёмниками, пишет РИА Новости.

Российские военные взяли под охрану эти станции с одной единственной целью — недопущение использования националистическими украинскими формированиями, а также иностранными наёмниками сложившейся в стране обстановки для организации ядерной провокации, — рассказал Вишневецкий.

По его словам, действия российских военных никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что американское руководство готовы участвовать в переговорах лишь в тех сферах, в которых оно ощущает себя уязвимым. Парламентарий выразил уверенность в том, что Вашингтон не собирается менять свою политику. С его мнением согласились подписчики политика и призвали российское руководство не подыгрывать американскому истеблишменту. Белый дом подтвердил готовность сесть за стол переговоров с Москвой, чтобы обсудить договорённости о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).