В МИД РФ заявили, что Европа не смогла обойтись без российского газа Дипломат Пилипсон: спрос на российские энергоносители в ЕС сохраняется на высоком уровне

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон рассказал РИА Новости, что спрос на российские энергоносители в Европе остается высоким, а говорить о вытеснении России с европейских рынков не приходится. Дипломат добавил, что страны отказываются платить в рублях, но покупают тот же российский газ дороже у посредников. Он привел в пример Болгарию, правительство которой заявило, что страна якобы поставляет турецкий газ.

Говорить сегодня о вытеснении России с европейских рынков не приходится, спрос на энергоносители остается высоким. Если болгарское правительство хотело поскорее просигнализировать кому-либо о том, что российский газ в страну больше не идет, а поступает тот же турецкий, то за смену этикетки придется платить дополнительно, — сказал Пилипсон.

Он раскритиковал попытки болгарского руководства оправдывать высокие цены на газ тем, что это компенсация за «укрепление энергетической безопасности» страны.

Ранее сообщалось, что в Италии планируют полностью отказаться от закупок российского газа до конца 2023 года. По словам министра промышленности страны, потребности Италии в газе будут обеспечивать два регазификационных комплекса, которые должны заработать к лету.