В Италии назвали сроки полного отказа от российского газа Италия полностью откажется от закупок российского газа до конца 2023 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

До конца текущего года Италия полностью откажется от закупок газа в России, заявил министр промышленности страны Адольфо Урсо в интервью газете Il Messaggero. Он добавил, что в дальнейшем Италия станет газовым хабом для Южной Европы.

В течение этого года мы откажемся от поставок газа из России, а в будущем сами сможем снабжать газом другие страны и превратимся в газовый хаб, – сказал министр.

Урсо пояснил, что к лету в Пьомбино и Равенне должны быть введены в строй два регазификационных комплекса. Они будут производить ежегодно 10 млрд кубометров топлива – это именно тот объем, который Италия импортировала из России в 2022 году.

Министр добавил, что в планах итальянских властей не только полностью обеспечить собственные потребности страны в газе, которые составляют 72 млрд кубометров в год, без импорта из России. Они намерены в течение пяти лет удвоить поток до 140 млрд кубометров, что позволит стране стать энергетическим хабом и снабжать топливом другие государства.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе рассчитывают заменить часть импортируемого из России газа биометаном собственного производства. В Европарламенте рассчитывают, что к концу 2030 года страны сообщества коллективно обеспечат не менее 35 млрд кубометров устойчивого биометана, что позволит заменить около 20% российского газа.