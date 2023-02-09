В Евросоюзе придумали, чем заменить российский газ ЕП: Евросоюз может заменить 20% импорта газа из России собственным биометаном

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Евросоюз мог бы заменить порядка 20% импорта российского газа собственным биометаном. Такое мнение высказали представители комитета по промышленности, исследованиям и энергетике Европарламента. Ранее в Комитете большинством голосов утвердили позицию по ряду законодательных актов Евросоюза, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕП.

В своих поправках к регулированию, в соответствии с целями REpowerEU, депутаты Европарламента говорят, что к концу 2030 года государства — члены ЕС должны коллективно обеспечить не менее 35 млрд кубометров устойчивого биометана. Он мог бы ежегодно производиться и закачиваться в систему природного газа с целью замены 20% импорта российского природного газа устойчивым, более дешевым альтернативным продуктом местного производства, — говорится в сообщении.

Позиция комитета будет рассмотрена в марте на пленарной сессии ЕП. Если идея будет одобрена, представители парламента смогут начать переговоры с Советом ЕС по соответствующему регулированию.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила обновленный план ЕК по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году — REPowerEU. Евросоюз нуждается в дополнительных инвестициях на сумму €300 млрд и сокращении потребления энергии на 13%. Также ЕС намерен к 2030 году нарастить долю возобновляемой энергии до 45%.

В свою очередь международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что в перспективе ближайших 10–20 лет шансы европейских стран перейти на полностью возобновляемые источники энергии можно оценить как маловероятные. Он уточнил, что в этом вопросе достаточно значимую роль играют погодные условия.