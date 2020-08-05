В МИД РФ сообщили об отправке спасателей в Ливан

https://static.news.ru/photo/977f0dfa-d713-11ea-89c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/Global Look Press

В порту столицы Ливана 4 августа произошёл мощный взрыв, который привёл к большому числу жертв и масштабным разрушениям. Президент РФ Владимир Путин дал указание МЧС, МИД и Роспотребнадзору оказать экстренное гуманитарное содействие ливанцам в ликвидации последствий этой катастрофы.

Принято решение о направлении в Бейрут группы спасателей с необходимым оборудованием для проведения поисково-спасательных работ в разрушенных зданиях, аэромобильного госпиталя МЧС России и передвижной ПЦР-лаборатории Роспотребнадзора, — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Руководство Ливана уже выразило благодарность РФ за готовность прийти на помощь. Сейчас идёт согласование действий в рамках подготовки гуманитарной операции, которая должна начаться в ближайшее время.

Как писал NEWS.ru, при взрыве в порту ливанской столицы, по последним данным, погибли уже более 100 человек. Об этом сообщило Ливанское общество Красного Креста. Число пострадавших превысило четыре тысячи человек. Спасатели продолжают поиски людей под завалами обрушившихся зданий, и число жертв может увеличиться.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв.