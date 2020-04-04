В МИД РФ рассказали о поступлении денег для помощи застрявшим за рубежом

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Выделенные правительством на помощь застрявшим за рубежом россиянам деньги поступили. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Отмечается, что деньги предназначены тем из россиян, кто не может вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Деньги, выделенные правительством на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств, <…> поступили на счёт МИД, — цитирует Захарову РИА Новости.

Она добавила, что начинает работать комиссия, первые обращения россиян, уже поступившие на портал «Госуслуги», обрабатываются. Выплаты нуждающимся поступят в ближайшее время.

Как писал NEWS.ru, для помощи российским гражданам, которые не могут выехать из-за рубежа из-за мер противодействия коронавирусу, правительство РФ выделит 500 млн рублей. В первую очередь гражданам РФ помогут с оплатой проживания, ведь сейчас многим из них с этим трудно справиться самостоятельно.