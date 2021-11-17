В МИД РФ рассказали о роли РФ и США в поддержании мировой безопасности

Несмотря на расхождения оценок во многих вопросах, на России и США как двух крупнейших ядерных державах, лежит особая ответственность за поддержание стратегической стабильности и международной безопасности, заявила представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru о возможности проведения очередных переговоров России и США по ближневосточной политике в женевской штаб-квартире ООН. Без диалога двух стран, считает она, было бы сложно урегулировать региональные конфликты.

Несмотря на то что во многих вопросах наши оценки расходятся, мы продолжаем активный обмен мнениями в целях реализации российско-американского взаимодействия. Исходим из того, что на двух крупнейших ядерных державах России и США лежит особая ответственность за поддержание стратегической стабильности и международной безопасности, — сказала Захарова.

По её словам, без российско-американского диалога мировому сообществу трудно добиваться урегулирования региональных конфликтов. Она также отметила, что по конкретным делам результаты от той установки и той работы, которая проводилась по итогам недавнего женевского саммита по Сирии, уже есть.

В СМИ начала появляться информация о возможном начале нового раунда «непубличных переговоров» между Москвой и Вашингтоном. Сообщалось, что вероятна встреча замглавы МИД РФ Сергея Вершинина и спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева с координатором ближневосточной политики Совета национальной безопасности Белого дома Бреттом Макгерком. Ранее отмечалось, что прошедший в октябре шестой раунд дискуссий по конституционной реформе в Сирии прошёл безрезультативно.

Ранее стало известно, что Турция и её союзники начали подготовку кампании против курдско-арабского альянса, в котором ведущую роль играют леворадикальные формирования «Отряды народной самообороны» (ОНС), связанные с Автономной администрацией северо-востока Сирии (ААВС) во главе с партией «Демократический союз» — сирийским филиалом турецкой Рабочей партии Курдистана (РПК), которая объявлена в Турции террористической организацией. Это связано с продолжающимися атаками на турецких военных, действующих в Сирии, со стороны курдских формирований.