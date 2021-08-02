Антонов рассказал о «насмешке» США с выдачей виз российским дипломатам

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Крым планирует предъявить Украине иски за организацию пяти блокад полуострова. Об этом заявил глава комитета по законодательству крымского Госсовета, заместитель главы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов, слова которого приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что самыми масштабными по сумме ущерба будут иски по водной и энергетической блокадам. Первый иск может быть подан уже осенью. Основа претензии по водной блокаде уже сформирована. Сейчас...