Антонов рассказал о «насмешке» США с выдачей виз российским дипломатам
Сона Рустамова
Сона Рустамова
08:59, 03 августа 2021
Анатолий АнтоновФото: rusembusa/vk.com
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За последние дни американцам, направляющимся на работу в посольство в Москве, было выдано 22 визы. В ответ пока что только, как в насмешку, российская сторона получила продление визы для советника-посланника. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов на странице российского посольства в Facebook.
По его мнению, американская сторона выдаёт это как свою крупную уступку. Подобные действия вызвали недоумение в МИД РФ. Антонов отметил, что Москва не согласна с данными мерами, так как советники-посланники, как и ряд других руководящих сотрудников, из системы разменов должны быть исключены в соответствии с ранее достигнутой «джентльменской договорённостью».
Попытки продать нам «пустой воздух» не пройдут. Так что ожидаем от госдепартамента конструктивного подхода к решению проблем российских диппредставительств, — добавил Антонов.
Ранее Антонов отметил, что условия работы его российских коллег в США продолжают ухудшаться. Кроме того, Антонов обвинил представителя Госдепа в том, что он ввёл в заблуждение журналистов касательно реального положения дел в работе российских дипломатов.