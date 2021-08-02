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Антонов рассказал о «насмешке» США с выдачей виз российским дипломатам

08:59, 03 августа 2021
Антонов рассказал о «насмешке» США с выдачей виз российским дипломатам Анатолий Антонов Фото: rusembusa/vk.com
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За последние дни американцам, направляющимся на работу в посольство в Москве, было выдано 22 визы. В ответ пока что только, как в насмешку, российская сторона получила продление визы для советника-посланника. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов на странице российского посольства в Facebook. 

По его мнению, американская сторона выдаёт это как свою крупную уступку. Подобные действия вызвали недоумение в МИД РФ. Антонов отметил, что Москва не согласна с данными мерами, так как советники-посланники, как и ряд других руководящих сотрудников, из системы разменов должны быть исключены в соответствии с ранее достигнутой «джентльменской договорённостью».

Попытки продать нам «пустой воздух» не пройдут. Так что ожидаем от госдепартамента конструктивного подхода к решению проблем российских диппредставительств, — добавил Антонов. 

Ранее Антонов отметил, что условия работы его российских коллег в США продолжают ухудшаться. Кроме того, Антонов обвинил представителя Госдепа в том, что он ввёл в заблуждение журналистов касательно реального положения дел в работе российских дипломатов.

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