В МИД РФ озабочены сделкой США и курдов по добыче нефти в Сирии

https://static.news.ru/photo/17507232-d8cf-11ea-89a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соглашение о добыче нефти между сирийскими курдами и США является «произвольным и противоправным» действием, заявили в МИД РФ. Российские дипломаты восприняли этот факт с большой озабоченностью и сожалением.

Американцы не только незаконно оккупируют территории на северо-востоке и юге Сирии, но и участвуют в разграблении и нелегальной торговле природными ресурсами страны, которые являются достоянием всего сирийского народа, — говорится в сообщении ведомства.

В МИД РФ указали, что Вашингтон систематически нарушает нормы международного права и пренебрегает Уставом ООН, а также решениям Совбеза и Генассамблеи. Кроме того, «курс США на усиление курдов» провоцирует внутреннюю напряжённость в стране и создаёт угрозу региональной безопасности и стабильности.

Как писал NEWS.ru, сирийские курды заключили соглашение с американской компанией о модернизации нефтяных месторождений на северо-востоке своей страны. Об этом сообщил республиканец и член Сената Конгресса Соединённых Штатов Линдси Грэм. По его словам, речь идёт о курдских формированиях из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС). Сенатор поинтересовался у шефа американской дипломатии, поддерживает ли он это. Помпео ответил утвердительно.