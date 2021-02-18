В МИД РФ отреагировали на высылку российского дипломата из Эстонии

https://static.news.ru/photo/dbedf40c-71f4-11eb-850d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эстония выслала российского дипломата. В МИДе РФ назвали это решение безосновательным.

Москва высылает дипломата посольства Эстонии в ответ на объявление персоной нон грата российского дипломата в Таллине. РФ выразила решительный протест послу Эстонии в Москве в связи с этим.

Недавно Эстония абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Таллине, он занимался вопросами культуры и образования, — цитирует ТАСС сообщение официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она добавила, что российский ответ не заставил себя ждать. В МИД был вызван посол Эстонии в Москве, ему был выражен решительный протест и объявлено о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства.

Как писал NEWS.ru, парламент Эстонии принял заявление в защиту гражданских свобод в России. Кроме того, Таллин призвал Евросоюз разработать политику санкций против Москвы.

Заявление одобрили 62 депутата. Лишь трое проголосовали против и один воздержался. Эстонские депутаты призвали освободить всех задержанных на незаконных акциях и «политических заключённых», среди которых парламентарии назвали Алексея Навального.