В МИД РФ осудили заявления Вашингтона об отправке военных в Европу

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что выступления представителей Белого дома, допускающих отправку в Восточную Европу военных, подогревают антироссийские фобии и реваншистские настроения в Киеве. С этой целью они и выступают, отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Так Рябков отреагировал на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая 14 декабря заявила, что в Вашингтоне изучают возможность отправить военных в Восточную Европу, если случится обострение ситуации вокруг Украины.

Замглавы МИД подчеркнул, что целью подобных заявлений прежде всего является то, чтобы разогревать реваншистские настроения и антироссийские фобии в Киеве, а также подходы государств, которые сами себя объявили «прифронтовыми».

Ранее стало известно, что об изучении возможностей отправки военных в Восточную Европу Джен Псаки заявила после того, как её спросили, входит ли отправка военных в число возможных мер поддержки союзников по НАТО. По словам Псаки, о такой поддержке некоторые партнёры США просили ещё в 2014 году.