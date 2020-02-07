https://static.news.ru/photo/003fce34-49dd-11ea-9f6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России назвал очернительством России и Русской православной церкви книгу греческого автора Александроса Массаветаса «Третий Рим» и его интервью местным СМИ.

В ведомстве считают, что книга и интервью Массаветаса, в которых Россия предстает зловещей силой (ведёт против Греции «гибридную войну» и манипулирует греческим общественным мнением), является попыткой извратить и очернить общие страницы российско-греческой истории.

Так, в подаче автора, различные двусторонние культурно-гуманитарные мероприятия, включая общественные форумы, фестивали и военно-мемориальные события, являются прямым вредительством со стороны Москвы.

Определенные СМИ Греции лишний раз демонстрируют свою ориентацию на внешние силы, желающие вбить клин между Москвой и Афинами, — говорится в заявлении МИД, распространённом РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что РПЦ решила прекратить общение с иерархами Элладской православной церкви (ЭПЦ), признающими Православную церковь Украины (ПЦУ). Глава Элладской церкви вычеркнут из диптихов РПЦ и не упоминается во время патриаршего богослужения.