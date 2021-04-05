В МИД РФ оценили планы США и Великобритании по развёртыванию РСМД

https://static.news.ru/photo/826e4892-95f7-11eb-8a57-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Соединённые Штаты и Великобритания планируют развернуть ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования в различных точках мира. Подобные намерения сужают пространство для политико-дипломатического решения проблем, возникших после расторжения Договора о ликвидации РСМД, и для предотвращения серьёзного обострения в ракетной сфере, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Всё это происходит в отсутствие внятных сигналов нам по данной теме от политической верхушки новой администрации США, а также от подавляющего большинства американских союзников по НАТО, которые, как показал кризис вокруг ДРСМД, заняли соглашательскую позицию в этом вопросе, имеющем определяющее значение для европейской безопасности, — приводит слова Захаровой официальный сайт МИД.

Дипломат заметила, что англосаксонские военачальники зациклились на задаче поражения оборонительных средств, которые обеспечивают безопасность России в случае угрозы военного нападения. По словам Захаровой, российские инициативы и предложения по урегулированию ситуации путём введения встречных мораториев на развёртывание наземных РСМД и согласования взаимных мер проверки их соблюдения остаются без внимания и без какой-либо конструктивной реакции.

Захарова пообещала, что Москва продолжит следить за действиями США, Британии и из союзников по созданию арсенала РСМД. В сложившейся ситуации не исключается возможность адекватного реагирования со стороны России.

Мы отнюдь не захлопываем дверь для диалога, но в складывающихся условиях не исключаем, что Россия будет вынуждена всё больше смещать фокус усилий на осуществление мер военно-технического реагирования на возникающие ракетные угрозы, — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Договор РСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин. 2 августа 2019 года по инициативе США соглашение расторгли.

Ранее NEWS.ru писал, что в Польше выразили несогласие с предложением России о моратории на размещение ракет, которые ранее были запрещены договором РСМД. Как пояснил посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский, его страна не готова брать на себя обязательства в одностороннем порядке.