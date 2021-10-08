В МИД РФ оценили планы ЦРУ следить за действиями «агрессивной России»
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
14:55, 09 октября 2021
Министерство иностранных дел РФФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала изменения структуры ЦРУ, включающие в себя планы внимательно отслеживать действия «агрессивной России». По её словам, ведомство намерено бороться с «главными угрозами 21 века» методами предыдущего столетия. Об этом дипломат написала в своём Telegram-канале.
Вы удивитесь, но с главной геополитической угрозой 21 века ЦРУ будет бороться методами века 20-го, а именно достав из музейных запасников любимое — стратагемы времён холодной войны, — написала она.
Захарова отметила, что Вашингтон не скрывает, что для новой борьбы потребуется увеличение числа разведчиков. На этот факт она отреагировала словами «больше американских шпионов — больше свободы по-американски». Кроме того, дипломат заметила, что за Пекином официально устанавливается слежка.
Про нас тоже, конечно, не забыли — в релизе отдельно прописано, что действия «агрессивной России» будут внимательно отслеживаться. Мы упомянуты вместе с терроризмом, КНДР и Ираном, — добавила дипломат.
Она также напомнила, что миру угрожают куда более серьёзные проблемы — пандемия, «галопирующий рост нелегальной миграции, трансграничной организованной преступности». Тем не менее, по словам представителя МИД, это не вызывает у ЦРУ желания активизировать свои усилия на этих направлениях.
Какой смысл заниматься мнимыми, абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от России и Китая <...>, когда Америка в принципе не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах <...>? — заключила Захарова.
Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создаст в своей структуре специальный центр по противодействию «глобальному вызову» со стороны КНР.